موسكو: "إرهابيو تحرير الشام" يخططون لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية فى إدلب

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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن إرهابيى هيئة تحرير الشام يخططون لاستفزاز جديد باستخدام مواد كيميائية سامة فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وذكر بيان للمركز الروسى - أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن "المسلحين نقلوا إلى منطقة خفض التصعيد من جسر الشغور وكفر زيتا وسراقب 60 حاوية تحتوى على مواد كيميائية سامة مجهولة ".

وأضاف البيان أن "الاستفزاز باستخدام المواد السامة سيستهدف مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية فى محافظة حماة والممر الإنسانى فى أبو الظهور بمحافظة إدلب".