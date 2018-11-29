موجز1 ظهرا.. غدا رياح مثيرة للأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة22

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما توقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.





أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية مطلع ديسمبر 2018 بـ11 محافظة.





اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إن ما يقارب 50 مستوطنا، اقتحموا الموقع الأثرى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.





التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصحة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوى، وذلك عبر العديد من الخطوات والإجراءات التى تتم فى هذا الصدد وتشمل كافة عناصر المنظومة الصحية، وصولاً لحصول المرضى على أوجه الرعاية الصحية المطلوبة فى جميع أنحاء الجمهورية.

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

وتلقت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من "رجب.م" محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس لاستيلائه منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك أو رد تلك المبالغ .





وجه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنينة للمحافظين، قائلا: "معاكم كل الصلاحيات فى تقنين الأراضى، فى إطار المعايير التى وضعتها اللجنة العليا لتقنين وضع اليد"، متابعا "فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟".





بعد مرور 41 شهرا على واقعة اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات، سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية، بعد الحكم تأييد إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.





أشادت الأمم المتحدة بالأمن المصرى، والجهود الكبيرة التى بذلت لتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى الذى شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص، واحتضنته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجارى.