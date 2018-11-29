video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مفتاح مشروعك": تفعيل برتوكول مشاركة جهاز تنمية المشروعات لشباب العاشر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:55 م
"مفتاح مشروعك": تفعيل برتوكول مشاركة جهاز تنمية المشروعات لشباب العاشر جانب من الندوة
العاشر رمضان - منال العيسوى
إضافة تعليق

نظم جهاز تنمية المشروعات فرع العاشر من رمضان برئاسة الدكتور رضا مكى، ندوة تحت عنوان دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة، بمقر نادى الرواد الرياضى .

وأكد رضا مكى خلال كلمته أن الهدف من الندوة دوة بالعاشر من رمضان هو تفعيل بروتوكول الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  حول دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل الشباب ، حيث تم اتفاق مع وزارة الشباب والرياضية لاقامة مشروعات فى مراكز الشباب بالمشاركة مع جهاز تنمية بالمشروعات وخاصة لتمويل المشروعات المميزة .
 
وأضاف مكى أن المشروع ممكن يكون لشاب او مجموعة عمالة معه على أن يكون هذا الشاب غير معين لان هدف المشروع هو توفير عمل، موضحا أن الدولة تضع على أولوياتها الشباب والمشروعات الصغيرة ولعل عمل جهاز مستقل هو انعكاس لهذا الاهتمام، وكانت خطة الجهاز هو عقد سلسلة ندوات لتعريف الشباب بالمشروع وللتواصل معهم.
 
وأوضح أن الجهاز مول عدة مشروعات فى العاشر من رمضان مثل المنافذ المتنقلة ومشروع جمعيتى ومشروع 196تاكسى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، اضافة لعدد من الندوات.
 
فيما قال المهندس أحمد القططى الأمين العام لحزب حماة الوطن خلال ادارته للندوة المنعقدة ، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل هذه المشروعات باتحاد الصناعات تجاوز اكثر من 90٪ وتستهدف القضاء على البطالة وتنمية كافة القطاعات ، والعالم اعتمد أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة الصناعة، مشيرا إلى أنه فى العاشر من رمضان اعتمدوا على مكتب سويسرى على تخطيط المناطق الصناعية طالبنا بتغير الاسماء المناطق الصناعية باللغة الغربية فكانت منطقة سى فايف اصبحت منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لانها حجر الأساس للنهوض بالصناعة.
 
يذكر أنه شارك فى الندوة عدد من قيادات مدينة العاشر من رمضان ، وجهاز العاشر وعدد من الشباب.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فر من الحرب الليبية".. "محمد بحر" حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات فأصبح صاحب ورشة.. ابن كفر الشيخ: سافرت لقلة الدخل وعدت هرباً من الإرهاب.. وقرض المشروعات حولنى من عامل باليومية لـ"معلم"

تمويل المشروعات

جهاز المشروعات

اخبار مصر

العاشر من رمضان

اخبار المحافظات




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة