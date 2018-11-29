video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أممى: عام 2018 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:27 م
مسئول أممى: عام 2018 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق ارتفاع درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيترى تالاس "إن عام 2018 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق".

وأضاف تالاس- فى كلمة نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مقتطفات منها اليوم الخميس- أن 91 فى المائة من الكوارث التى شهدها العالم لها صلة بالطقس، لافتا إلى أن هناك ارتفاع فى موجات الحر والجفاف والفيضانات فى العالم.

وأشار تالاس إلى أن 1600 شخص لقوا حتفهم جراء موجات الحر التى اجتاحت العالم خلال العام الحالى، كما سقط ضحايا جراء حرائق الغابات والتى كان آخرها فى ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المئات يفرون إلى نهر الدانوب بالمجر هربا من موجة الحر

الامم المتحده

موجات الحر

ضحايا موجات الحر

عام 2018




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة