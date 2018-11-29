مسئول أممى: عام 2018 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

جنيف (أ ش أ)

قال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيترى تالاس "إن عام 2018 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق".

وأضاف تالاس- فى كلمة نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مقتطفات منها اليوم الخميس- أن 91 فى المائة من الكوارث التى شهدها العالم لها صلة بالطقس، لافتا إلى أن هناك ارتفاع فى موجات الحر والجفاف والفيضانات فى العالم.

وأشار تالاس إلى أن 1600 شخص لقوا حتفهم جراء موجات الحر التى اجتاحت العالم خلال العام الحالى، كما سقط ضحايا جراء حرائق الغابات والتى كان آخرها فى ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.