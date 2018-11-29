مسؤول الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة يدعو إلى تعزيز التهدئة باليمن

أ ف ب

دعا الأمين العام المساعد للامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية مارك لوكوك الذى وصل الخميس إلى صنعاء إلى تعزيز التهدئة فى مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال لوكوك للصحفيين عند وصوله فى زيارة تستمر ثلاثة أيام "أولا، أرغب فى رؤية وقف الأعمال العدائية خاصة حول البنى التحتية الرئيسية وبينها الحديدة".

وأكد لوكوك "أرغب ثانيا فى رؤية تسهيل للبيئة التى يعمل بها نظام المساعدات المرتبط بالمنظمات الإغاثية".

وأضاف "ثالثا، أرغب فى رؤية دعم اقتصادى أقوى، وضخ المزيد من الموارد في الاقتصاد ودفع الرواتب والمزيد من العملات الأجنبية، ليتمكن الناس العاديون من الحصول على المزيد من من الأموال لشراء المواد الأساسية" للاستمرار.