محافظ السويس يناقش مع رئيس مياه القناة إنهاء إصلاح كسرخط صرف المزرعة

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

ناقش اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس الإجراءات التى أتخذت لإصلاح كسر خط منطقة المزرعة بالسويس، وسحب المياه المتراكمة جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس أحمد صحصاح رئيس مياه القناه، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى يتم تنفيذها فى قطاع السويس فى مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس حسن مبروك رئيس القطاع ومحمد البوشى خبير الصرف والمعالجه والمهندس حمدى عبد الله عضو مجلس الإداره وسمير الهادى عضو النقابة.

وأكد صحصاح أنه سيتم تنفيذ خطة عمل من خلال قطاع السويس حيث سيتم التركيز على التطهير فى الشبكات والمحطات، وفق تلك الخطه ومن خلال برنامج زمنى يتم متابعته ويشرف عليه رئيس القطاع.

وقام رئيس مياه القناه بجولة تفقديه تضمنت قطاعى الإسماعيليه والسويس شملت محطات المعالجه بسرابيوم وفايد وصرف عتاقه، للوقوف على الأعمال التى تتم فى تلك المحطات مؤكدا على أن العمل يتم من خلال أسرة واحده من أجل الحفاظ على مقدرات الشركة، ومن خلال منظومة يحكمها لإحترام المتبادل، مشيرا الى أهمية تعظيم العائد والإستخدام الأمثل لموارد الشركه وأهمية تفعيل التشغيل الذاتى وإستثمار تلك الموارد