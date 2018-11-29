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مجازاة 58 طبيبًا وممرضًا متغيبين عن النوبتجية بمستشفى مشتول السوق بالشرقية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:59 م
مجازاة 58 طبيبًا وممرضًا متغيبين عن النوبتجية بمستشفى مشتول السوق بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 58 من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى .

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية  لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط فى العمل.

كانت لجنة من مديرية التنظيم والادارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزى تبين عدم تواجد  58 من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين الغير ملتزمين كان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

 

 

 


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