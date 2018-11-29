ما السندات.. وما مزايا وعيوب الاستثمار فيها؟

نشرت "انتربرايز"، فى نشرتها اليومية خبراً خاصاً عن اقتراب وزارة المالية والبنك المركزى على استكمال إجراءات تنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، متوقعة إطلاقا تجريبيا لتلك السوق فى الربع الأول من العام المقبل.
وسبق أن ذكرت النشرة فى يوليو الماضى عن بدء اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء فى تداولها فى البورصة مع إجراء مباحثات بين البنك المركزى والوزارة، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، وقال معيط حينها أن اتخاذ تلك الخطوة مرهون بإنهاء عدد من الإجراءات العاجلة لضبط المالية العامة، وإقرار عدد من القوانين التى تسعى الحكومة لإقرارها قبل انقضاء الدور التشريعى الحالى.
ما هى السندات؟ وما أنواعها؟
تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء عندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة، وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.
وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن إيجازها فيما يلى:
من حيث فترة الاستحقاقهناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.
من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاقيوجد نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أى التى ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهى التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة فى استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
من حيث القابلية للتحول للأسهم
فى بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.
من حيث العائدتوجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه، وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
من حيث الضمانتوجد سندات مضمونة بضمان عينى، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين، أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السندات.
ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟
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