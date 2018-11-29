video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة فنية لتطوير الجامعة العمالية واختيار جابر نصار منسقا لها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:16 م
لجنة فنية لتطوير الجامعة العمالية واختيار جابر نصار منسقا لها أثناء اجتماع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
عقد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا مشتركا مع مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى تم فيه استعراض الاوضاع التى تشهدها الجامعة العمالية حاليا وحضر الاجتماع رئيس الجامعة العمالية والامين العام للجامعة والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية، وممثلين عن وزارات التعليم العالى والصناعة والتجارة والثقافة.
 
وأكد المشاركون أهمية اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية لتطوير فروع الجامعة العمالية وفقا للوائح المنظمة التى اقرها المجلس الاعلى للجامعة.
 
وأشار المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الجامعة العمالية الى أنه استقبل لجنة من خبراء التعليم الفنى على المستوى القومى والعالمى.
 
وأعرب الخبراء على استعدادهم لتقديم المشورة الفنية لتطوير الجامعة التى وصفوها بالتميز فى نظام التعليم الفنى لكونها تضم 11 فرعا ولا مثيل لها فى الجامعات الاخرى من حيث التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وانتشار فروعها بالمحافظات مما يعطيها التميز فى مجال التعليم الفنى.
 
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة جبالى المراغى بصفته رئيسا لمجلس ادارة الجامعة لوضع الدراسات الخاصة بتطوير المناهج والمعامل والورش تضم ممثلى وزارات التعليم العالى والصناعة والتجارة والقوى العاملة والثقافة الاعضاء فى مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية وعدد من القيادات النقابية ومسئولى الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الحاليين وتم اختيار الدكتور جابر نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة كمنسق لمشروع التطوير داخل اللجنة الفنية التى ستعرض تقريرها على لجنة الخبراء اوائل شهر ديسمبر القادم.
 
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (1)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (1)

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (2)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (2)

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (3)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (3)

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (4)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (4)

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (5)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (5)

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (6)
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد عمال مصر يعلن تضامنه مع عمال فلسطين ضد الممارسات الإسرائيلية

اليوم.. مؤتمر لاتحاد عمال مصر بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية

اتحاد عمال مصر: "القوى العاملة" لاتتدخل فى العمل النقابى وتمارس اختصاصها

عمال مصر

نقابات

جبالى المراغى




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة