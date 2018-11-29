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لبنان: الحريرى يبحث مع مسئول بريطانى العلاقات التجارية بين البلدين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:27 م
لبنان: الحريرى يبحث مع مسئول بريطانى العلاقات التجارية بين البلدين سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
أ ش أ
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أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء اليوم، مباحثات مع المفوض التجارى البريطانى لمنطقة الشرق الأوسط سيمون بيني، بحضور السفير البريطانى لدى لبنان كريس رامبلينج، تم خلالها تناول العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال المفوض التجارى البريطانى - فى تصريح عقب اللقاء - إن المباحثات مع الحريرى تطرقت إلى العلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالفرص التجارية، والمشروعات والدور الذى يمكن أن تلعبه بريطانيا لمساعدة لبنان فى تحقيق هذه المشاريع.


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