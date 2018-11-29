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قومى المرأة بالإسماعيلية: تشكيل جديد للمجلس وإسقاط ثلث الأعضاء السابقين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:52 ص
قومى المرأة بالإسماعيلية: تشكيل جديد للمجلس وإسقاط ثلث الأعضاء السابقين ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومي بمحافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية - جمال حراجى
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قالت ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية إن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أقرت التشكيل الجديد لفرع المجلس بالإسماعيلية، بعد إسقاط عضوية ثلث المجلس طبقا للقانون، بعد انتهاء الدورة الأولى والتى استمرت لمدة عامين.

وأشارت ماجدة النويشى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن من تم استبعادهم من الأعضاء والعضوات بناء على التقاريرالشهرية ونسبة الحضور وفعالياتهم مع الفرع، وتقييم اللجان المشكلة من الأمانة العامه لمتابعة أعمال الفروع بجميع المحافظات، وتضمن القرار تجديد الثقة فى كل من، المهندسة منال محرم، والدكتورة سمية حسنى، والدكتور محمد الشافعى، ولبنى زكى، والإعلامية عبير فايز متحدث إعلامى للمجلس، وجيهان دياب المحامية، ونورهان السيد، وضحى رفعت، وسامية عبد العزيز، ومايبل مكرم، وانضم لعضوية المجلس كل من اللواء سماح قنديل، واللواء خالد العزازى، والمحامى يحيى المليجى سعد الدين، وأمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وأضافت أنه لا توجد استقالة واحدة تقدمت للأمانة العامة أو الفرع بالإسماعيلية وتم التصديق على التشكيل الجديد وإسقاط عضويات الثلث طبقا للائحة، والمجلس قدم الشكر لكل العضوات والأعضاء السابقين، ورحب بالأعضاء الجدد، وأننا جميعا نعمل من أجل المرأة والمجتمع بمحافظة الإسماعيلية.


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