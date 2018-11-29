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قصة فتاة الأقصر سائقة التروسيكل بدءا من مناشدة عبر اليوم السابع لاستقبال الرئيس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:30 م
قصة فتاة الأقصر سائقة التروسيكل بدءا من مناشدة عبر اليوم السابع لاستقبال الرئيس مروة العبد فتاة الاقصر التى استقبلها الرئيس السيسي
أحمد حربى
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اليوم السابع بلس
 
"نموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد".. هكذا وصف  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل من الأقصر، خلال استقباله لها اليوم بقصر الاتحادية، فى استجابة سريعة لما نشره قسم صحافة المواطن فى اليوم السابع يوم الأحد، 21 أكتوبر الماضى، تحت عنوان : "مروة" تناشد أصحاب القلوب الرحيمة بتوفير تروسيكل لتربية أخوتها الأربعة.
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قصة كفاح  مروة العبد اليوم السابع 
 

قصة "مروة العبد" سائقة التروسيكل ، بدأت من قرية البعيرات بمركز الأقصر، والتى تبلغ من العمر 27 عاما، عندما قررت شراء تروسكيل لتوفير متطلباتها اليومية، وحيث تحدت الظروف الصعبة بعملها على التروسيكل ، وتبدأ يومها عندما  تستيقظ فى الخامسة صباح كل يوم، لاستقبال طلبة المدارس لتنقلهم من منازلهم إلى المدارس، كما تقوم بتحميل "شكاير" الأسمنت الثقيلة إلى التروسيكل.

الفتاة التى تقود التروسيكل لتواجه الفقر ومن أجل إعالة اسرتها، ولتوفير الإيجار، بذلت كل ما فى وسعها من أجل لقمة العيش ، حتى أنها ضحت بالزواج ورفضت الفكرة من الاساس من أجل عائلتها ومساعدة والديها ، كونها قصة كفاح بدأت منذ أن كان عمرها  14 عاما ، عندما  عملت بقهوة وفرن عيش ، كما كانت تقود عربة كارو لتنقل عليها القمامة ومتطلبات الأهالى.

مروه العبد فتاة التروسيكل (3)

ولبى الرئيس السيسي أمنيتها اليوم باستقبالها فى قصر الرئاسة حيث قالت من قببل إنها تحب الرئيس وتحلم بلقائه، وأشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.

مروه العبد فتاة التروسيكل (1)

 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (2)
 
مروه العبد فتاة التروسيكل (4)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (5)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (6)
 

 

مروه العبد فتاة التروسيكل (7)

 


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