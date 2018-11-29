قاتل عمه بأسيوط يعترف: رفض إعطائى أموالا لشراء الأقراص المخدرة

لم يكن يتخيل العم الذى ظل طوال حياته يعطف على ابن أخيه أن مصيره سيكون أسفل الخرسانة وسط "مسطبة خرسانية" داخل منزله، ويكون مصرعه على يد ذات الشاب الذى احتضنه وحاول أكثر من مرة أن ينتشله من ادمانه للأقراص المخدرة التى أهلكت صحته ودمرت ماله

"أنا لم أشعر بنفسى وأنا أطعنه بالسكين بعد رفضه أن يعطينى أموالا لشراء أقراص مخدرة وأنا ندمان على قتل عمى" بهذه الكلمات اعترف الجانى بقتل عمه المسن، مضيفا أنه استغل وجود عمه بمفرده داخل منزله فى ظل غياب زوجة عمه وبدأ يطالبه بأموال لشراء أقراص مخدرة، ولكن عمه وبخه ونصحه بأن هذا الطريق سينهى حياته ورفض أن يعطيه أى أموال.

واعترف القاتل: لم أشعر بنفسى إلا وأنا أطعنه عدة طعنات فى البطن ففارق الحياة على الفور فتمالكت أعصابى، وحاولت فى التفكير فى أى طريقة للتخلص من الجثمان، وهدانى تفكيرى إلى عمل "مسطبة خرسانية" بالطوب والأسمنت حيث وجدتها داخل المنزل فحملت الجثة، ووضعتها داخل المسطبة بعد إعدادها جيدا، ووضعت فوقه الرمل والأسمنت.

وأكد الجانى أنه عندما شرع فى قتل عمه لم يكن يخطط لذلك ولكن الأقراص المخدرة جعلته غير قادر على السيطرة على نفسه أو تمالك أعصابه كما أنه خسر أمواله وهو فى حاجة ماسة لشراء هذه العقاقير مدعيا إصابته بالصرع.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة من "ق ح ق م " بالعثور على جثة عمه "ى ق م ح " 70 سنة مزارع، ومقيم العصارة ـ دائرة المركز مدفونة داخل مسطبة بمنزله بذات الناحية،وبالانتقال والفحص وسؤال المدعو" ق ح ق م " 42 سنة سكرتير مدرسة خالد بن الوليد بالعصارة ومقيم بذات الناحية قرر بأنه اكتشف غياب عمه عن منزله وعند قيامه بالبحث بمنزله اكتشف وجود مسطبة حديثة البناء وبرفعه لعدد من قوالب الطوب شاهد جثة عمه المجنى عليه وأبلغه المدعو" ع م ق " 28 سنة عامل "نجل عمه"، وبمشاهدته للمجنى عليه صحبة شقيقه المدعو "خالد. م ق " 35 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، واتهمه بقتل عمه ودفنه فى ذات المكان، وبمعاينة الجثة تبين أن المجنى عليه يرتدى كامل ملابسه ووجود طعنة بالصدر من الناحية اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الفتح أمر أحمد هشام وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد جمال مدير النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات واعترف تفصيليا وتم إجراء معاينة تصويرية مثل فيها المتهم جريمته تفصيليا.