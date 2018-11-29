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قائد عمليات نينوى العراقية ينفى ماتردد بشأن عودة "داعش" إلى الموصل

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:10 م
قائد عمليات نينوى العراقية ينفى ماتردد بشأن عودة "داعش" إلى الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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نفى قائد عمليات محافظة نينوى العراقية اللواء نجم الجبوري، ماتردد عن عودة تنظيم "داعش" إلى مدينة الموصل.. مؤكدا استتباب الوضع الأمنى فى المحافظة.

وقال اللواء نجم الجبورى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس  إن القوات الأمنية، خلال أكثر من 700 عملية استباقية، قتلت المئات من عناصر تنظيم "داعش" واعتقلت أكثر من 5000 آخرين.. مضيفا "حصول خرق أمنى هنا أو هناك لا يعنى أن تنظيم داعش الإرهابى قد عاد مجددا بحسب بعض الروايات".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - فى وقت سابق اليوم - "إن تنظيم داعش يحاول أن يكون له نشاط هنا وهناك.. لوحظ فى الفترة الأخيرة مبالغة بنشر أخبار غير دقيقة"، مؤكدا أن الوضع الأمنى فى محافظة نينوى جيد جدا.


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