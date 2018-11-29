فيديو.. "مفتاح مشروعك": تفعيل برتوكول مشاركة جهاز تنمية المشروعات لشباب العاشر

نظم جهاز تنمية المشروعات فرع العاشر من رمضان برئاسة الدكتور رضا مكى، ندوة تحت عنوان دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة، بمقر نادى الرواد الرياضى .

وأكد رضا مكى خلال كلمته أن الهدف من الندوة دوة بالعاشر من رمضان هو تفعيل بروتوكول الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل الشباب ، حيث تم اتفاق مع وزارة الشباب والرياضية لاقامة مشروعات فى مراكز الشباب بالمشاركة مع جهاز تنمية بالمشروعات وخاصة لتمويل المشروعات المميزة .

وأضاف مكى أن المشروع ممكن يكون لشاب او مجموعة عمالة معه على أن يكون هذا الشاب غير معين لان هدف المشروع هو توفير عمل، موضحا أن الدولة تضع على أولوياتها الشباب والمشروعات الصغيرة ولعل عمل جهاز مستقل هو انعكاس لهذا الاهتمام، وكانت خطة الجهاز هو عقد سلسلة ندوات لتعريف الشباب بالمشروع وللتواصل معهم.

وأوضح أن الجهاز مول عدة مشروعات فى العاشر من رمضان مثل المنافذ المتنقلة ومشروع جمعيتى ومشروع 196تاكسى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، اضافة لعدد من الندوات.