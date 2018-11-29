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فى الذكرى الـ51 للاستقلال..وزير الدفاع اليمنى: سنقف فى وجه المتآمرين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:48 م
فى الذكرى الـ51 للاستقلال..وزير الدفاع اليمنى: سنقف فى وجه المتآمرين الرئيس اليمنى ووزير الدفاع
كتبت ـ إيمان حنا
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بعث وزير الدفاع الفريق الركن محمـد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس اليمنى المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 51 للاستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر 1967، كما أوردت "سبأ".

 

وأكدا فى تهنئتهما أن هذه الذكرى أهمية كبيرة كونها تأتي متزامنة مع النجاحات المتعاظمة والانتصارات المتتالية في كافة الجبهات ومع وجود طلائع الجيش الوطني على مشارف العاصمة وإب والجوف والبيضاء وفي صعدة معقل المتمردين وكذلك الانتصارات التي يحققها أبناء تعز والحديدة وحجة الذين يخوضون حالياً قتالاً شرساً مع تلك العصابات ويلقنونها دروساً قاسيه وبليغة , في التضحية والفداء دفاعاً عن الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وأثاره السيئة والمشينة 

 

وأكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ،على أن أبناء المؤسسة العسكرية الوطنية العظيمة سيظلون كما عهدتموهم مدافعين عن الوطن وسيادته حراساً أوفيا لمصالحه العليا ومقدراته، وجددوا العهد للوطن وللرئيس بالوقوف بحزم في وجه كل المتآمرين من المليشيا الانقلابية وكل عناصر التطرف والتخريب والإرهاب وسنقطع اليد التي تحاول المس بالسيادة أو النيل من المكاسب والمنجزات.

 

وأضاف  وزيرا الدفاع ورئيس هيئة الأركان " سنمضي تحت القيادة الرشيدة ممثلة فى الرئيس هادى ،نحو استكمال ما تبقى من استعادة الدولة بكامل مؤسساتها وبناء الدولة الاتحادية ليمن جديد خال من كل تلكم الفيروسات والشوائب في نظام ينعم كل أبناءه بالأمن والاستقرار ويتمتعون بالحرية والعيش الكريم وتسوده العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون".


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