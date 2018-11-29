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غدا .. قطع المياه عن 9 مناطق بأبو النمرس فى الجيزة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:00 ص
غدا .. قطع المياه عن 9 مناطق بأبو النمرس فى الجيزة قطع المياه- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة قطعا للمياه وهى: بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر، كما تشهد ضعفا عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت بعد غدا.
 
وقالت محافظة الجيزة إن سبب قطع المياه هو تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة  بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.
 
 

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