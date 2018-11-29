عدد المهاجرين غير القانونيين الأدنى منذ 2004 فى الولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب)

أفادت دراسة لمعهد بيو للبحوث، تستند إلى احصاءات حكومية أمريكية للعام 2016، أن عدد المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة تراجع الى 10،7 ملايين، وبلغ ادنى مستوياته منذ 2004، ويعزى هذا التدنى الى تراجع عدد المكسيكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

ويعتبر معهد بيو فى دراسته الصادرة الثلاثاء ان 12،2 مليون شخص فى وضع غير قانونى كانوا فى الولايات المتحدة فى 2007، ومن نقص عددهم ب 1،5 مليون، إلا ان المهاجرين غير القانونيين الاتين من اميركا الوسطى قد ازدادوا 375 الفا بين 2007 و2016.

وثلثا البالغين فى وضع غير شرعي، مستقرون فى الولايات المتحدة منذ اكثر من 10 سنوات، وقد سجل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا منذ 2007 (41%).

وقد جعل الرئيس دونالد ترامب من الهجرة موضوعا اساسيا لحملته قبل انتخابات 2016، عندما وصف المهاجرين المكسيكيين بأنهم "مغتصبون"، وقبل انتخابات منتصف الولاية فى 6 نوفمبر، وجه الرسالة نفسها البالغة الحزم حول الهجرة.

وفيما كان الاف المهاجرين الهاربين من العنف والبؤس فى غواتيمالا والسلفادور وهندوراس، يتوجهون الى الولايات المتحدة، تحدث الملياردير الجمهورى عن "اجتياح" واكد من دون دليل ان "مجرمين واشخاصا من الشرق الأوسط" تسللوا بينهم.