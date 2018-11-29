عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 50 سفينة، بحمولة3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC REAF ،بحمولة 198 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .
وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنميةMUNCHEN PRIDG بحمولة 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.
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