عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 50 سفينة، بحمولة3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC REAF ،بحمولة 198 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنميةMUNCHEN PRIDG بحمولة 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.