عامل يتعدى على زوجته بسلاح أبيض لخلافات بينهما بالمحلة

تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عامل بمحل أسماك بعد قيامه بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض لخلافات بينهما.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بوصول نورهان م 24 سنة ربة منزل مصابة بجروح لمستشفى المحلة العام. وتوصلت التحريات أن مرتكب الواقعة، زوجها ويدعى "محمد ا 23 سنة" عامل بمحل سمك، لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.