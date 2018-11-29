ضبط 7 مراكب لتحميلها ركاب أكثر من حمولتها فى رشيد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى مياه نهر النيل وضبط المراكب والعائمات والمعديات المخالفة التى تستخدم فى نقل المواطنين بالمجرى المائى.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع هيئة النقل النهرى ومسئولى حماية وتطوير نهر النيل عن ضبط 7 مراكب، تستخدم فى تحميل ونقل الركاب بالمجرى المائى بنهر النيل فرع رشيد لمخالفتهم شروط التراخيص بتحميل ركاب أكثر من حمولتها، وعدم تواجد أدوات الإنقاذ والأمان، وتم التحفظ على جميع المراكب المُشار إليها وقائديها بمرسى الحرية بمدينة رشيد.

تحررت المحاضر اللازمة وجار تكثيف الجهود، واستمرار الحملات لمواجهة المراكب المخالفة.