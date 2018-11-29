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ضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:16 م
ضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة حملات مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.

 

وتم إطلاق حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطى 35 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

 


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