ضبط 30 ألف قطعة مصاصة أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 30600 قطعة مصاصة خاصة بالأطفال، وصل وزنها إلى 5 أطنان و887 كيلو غير صالحة للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق، كما حرر ضباط مباحث التموين 74 قضية تموينية متنوعة بين ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وتحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وغش تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.