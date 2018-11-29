ضبط 1600 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1600متهمًا هاربًا.

كما تم تحرير 2197 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 5757 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

وفي مجال الـقـضايا التموينيـة تم ضبط "س س خ 38 سنة" المدير المسئول عن محل جمعيتى بقسم دمنهور لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة زيت تموينى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضُبط كمية 134 زجاجة زيت تموينى مدعم .

وضبط "رم ع 43 سنة" صاحب مصنع مخللات بدون سجل صناعى كائن بقرية المروحة مركز المحمودية وضُبط بحوزته كمية 500ر2 طن مخللات وطن ملح.

وكذلك ضبط "رضا ص م 42 سنة" صاحب محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية كائن بمدينة بـدر لقيامه بحيازة وعرضه للبيع كبريت زراعى مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته كمية 125ر1 طن كبريت زراعى.