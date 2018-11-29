ضبط 10 قضايا مخدرات ومتهمين هاربين فى قضيتي سرقة وشروع فى قتل بالمحلة

شن ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة المحلة، أسفرت عن ضبط 7 قضايا سلاح نارى و10 قضايا مخدرات ومتهمين هاربين في قضيتي شروع في قتل وسرقة بالإكراه.

و قامت عدة ماموريات في ذات التوقيت استهدفت المتهمين بعد تحديد أماكن اختبائهم أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات.



احد المتهمين (2)



احد المتهمين (3)



احد المتهمين (4)



احد المتهمين (5)