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ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش وربع كيلو وهيروين بالإسماعيلية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:13 ص
ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش وربع كيلو وهيروين بالإسماعيلية هيروين-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز فايد من القبض على عاطل شهرته "سفينة" وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جرام فى الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.م.أ" شهرته "سفينة" 32 عاما عاطل مقيم أبو سلطان دائرة المركز بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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