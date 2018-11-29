ضبط صاحب مكتب مقاولات صادر ضده 59 حكما قضائيا فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على صاحب مكتب مقاولات بالدقى صادر ضده 59 حكما قضائيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد تردد "حسام. أ " المطلوب للتنفيذ عليه فى 59 حكما قضائيا ( سرقة تيار كهربائى ،مبانى ،عدم تنفيذ قرار ، إشغال طريق ) على دائرة القسم، وبلغت إجمالى أحكام الحبس 68 سنة وإجمالى أحكام الغرامات خمسة عشر مليون جنيه .

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.