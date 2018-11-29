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صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء: الدولة تريد جيلا قادرا على مواجهة التحديات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:07 م
صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء: الدولة تريد جيلا قادرا على مواجهة التحديات محمد حامد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن مناخ الفصل الدراسى يستحيل توفره فى المنزل، مشيرا إلى أن الدولة بالمنظومة الجديد تريد جيل قادرا على مواجهة التحديات قادرا على المنافسة فى سوق العمل فى المستقبل.

جاء ذلك متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم لحصة تفاعلية بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين بطور سيناء برفقة سناء عبد العظيم مديرة المدرسة، حيث حضر وكيل وزارة التربية والتعليم حصة تفاعلية فى مادة الدراسات الاجتماعية وتحاور مع الطلاب فى الفصل.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم من الدروس الخصوصية التى تضر بالطالب مشيرا إلى أن منظومة التعليم الجديدة والمتطورة لا تعتمد على الحفظ والتلقين بل تعتمد على طالب فاهما وليس حافظا.

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم عن منظومة التعليم الجديدة المطبقة فى "كى جى 1" وكى جى 2" والصف الأول الابتدائى و الأول الثانوى مطالبا بتهيئة طلاب الصف الثالث الإعدادى لمنظومة التعليم الجديدة والدخول على بنك المعرفة، وإعطاء الطلاب تكليفات بالبحث عنها فى بنك المعرفة المصرى الذى خصصته وزارة التربية والتعليم للطلاب و المدرسين والباحثين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الدولة عازمة على تغيير طرق التدريس القديمة القائمة على الحفظ والتلقين، موضحا أن هناك متغير تعليمى جديد يعتمد على الفهم والبحث.

واشاد بالمعلمين الذين يؤدون رسالتهم على أكمل وجه والذين تعول عليهم الدولة فى نجاح منظومة التعليم الجديدة والمطورة.

وطالب الطلاب بالدخول على بنك المعرفة والبحث عن المعلومات وتحضير الدروس مسبقا وتطبيق الطريقة التفاعلية.

 

وكيل تعليم جنوب سيناء (1)

وكيل تعليم جنوب سيناء (1)

 

وكيل تعليم جنوب سيناء (2)
وكيل تعليم جنوب سيناء (2)

 

وكيل تعليم جنوب سيناء (3)
وكيل تعليم جنوب سيناء (3)

 

وكيل تعليم جنوب سيناء (4)
وكيل تعليم جنوب سيناء (4)

 


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