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صور.. غيوم بسماء الأقصر وانخفاض درجات الحرارة والمحافظة تعلن الطوارئ

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:35 ص
صور.. غيوم بسماء الأقصر وانخفاض درجات الحرارة والمحافظة تعلن الطوارئ غيوم بسماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، انتشار الغيوم بصورة كبيرة في ظل إنخفاض درجات الحرارة والتي بلغت حوالي 22 درجة مئوية صباحاً، وسجلت ليلاً 12 درجة.

من جانبها أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجات الإستعداد القصوى بجميع المرافق لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة السيول وتجهيز الإمكانيات الكفيلة بإزالة الاثار المترتبة عليها، وذلك من خلال مراجعة خطة مجابهة السيول وتحديث بياناتها، وسرعة تطهير مخرات السيول وإزالة أى عوائق بها، والتأكيد على الاصطفاف والتفتيش على جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومراجعة الصلاحية الفنية لها.

 وفي نفس السياق قال محسن الشامى مدير إدارة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة، أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الأحترازية منها المرور على مخرات السيول والأودية الطبيعية وتطهيرها وإزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار إستعدادت محافظة الأقصر لمواجهة مخاطر السيول وحفظ الأرواح، وحماية الممتلكات والمحاصيل الزراعية خلال الموسم الشتوى الحالى، موضحاً أن المحافظة حدثت خطة السيول على مستوى المراكز والمدن لمواجهة اية مخاطر محتملة وفحص مهمات الإغاثة من معدات شفط مياه وخيام وإمكانات البشرية ومعدات التعامل مع الأمطار، وتحديث البيانات وعقد غرفة عمليات بشكل مستمر بحضور جميع الجهات المنوطة ورفع درجة الإستعدادات بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية والتى توافي المحافظة بحالة الجو بشكل استباقى لمدة 3 أيام.

وأشار مدير العمليات والأزمات بالأقصر، إلى تنفيذ خمس بحيرات صناعية و5 سدود مائية فى منطقة وادي المدامود بمركز الزينية شمال الأقصر ، وبتكلفة مالية تزيد عن 37 مليون ، بغرض تخزين المياة والاستفاده منها، ومنع نزول مياه السيول للطريق السريع.

واستغرق نشاء البحيرات والسدود عاما كاملا من مايو 2017 وحتى مايو 2018 ، وتصل القدرة التخزينية لتلك البحيرات 2500 متر مكعب.

من جانبه أكد المهندس صالح إبراهيم مدير هندسة الرى بمحافظة الأقصر، أن تلك البحيرات والسدود لحماية مناطق وادي المدامود والعمدة وبنات برى وقرى ونجوع مدينة الزينية.

 
 
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (3)
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (4)
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (5)
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (6)
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (7)
الغيوم تنتشر بسماء مدينة الأقصر ودرجات الحرارة تنخفض لـ22 صباحاً والمحافظ تعلن الطوارئ (8)

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