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صور.. ضبط صاحب مخزن بحوزته 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:20 ص
صور.. ضبط صاحب مخزن بحوزته 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم 100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير مخزن بالهرم لاتهامه بحيازة 100 كيلو من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع "حمادة.م" صاحب مخزن لكميات كبيرة من مقطعات الدواجن واللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيعها للمواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة. 
 
وبمداهمة المخزن تم القبض عليه وبحوزته 100 كيلو لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. 
 
وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم (1)
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم (2)
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم (3)
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم (4)
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم (5)
100 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

 


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