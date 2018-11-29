صور.. ضبط صاحب مخزن بحوزته 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير مخزن بالهرم لاتهامه بحيازة 100 كيلو من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع "حمادة.م" صاحب مخزن لكميات كبيرة من مقطعات الدواجن واللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيعها للمواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه وبحوزته 100 كيلو لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.