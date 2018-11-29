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صور..حملات مرورية مفاجئة للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:14 م
صور..حملات مرورية مفاجئة للكشف عن المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس حملات مرورية
كتب محمود عبد الراضى ـ مصطفى عادل
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وجه اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، بسرعة تلبية رغبة أولياء الأمور، للحد من حوادث أتوبيسات المدارس على مستوى مدارس مدينة المحلة الكبرى، بتوجيه ضربة استباقية بشن حملات تحليل المخدرات لسائقى الأتوبيسات التابعة لعدد من المدارس.

وبدوره، قاد العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بمعاونة المقدم فادي ملاك رئيس قسم مرور المحلة، والرائد محمود ابو المكارم رئيس مباحث قسم مرور المحلة والنقيب عبد النبى الشحات من قسم مرور المحلة وبحضور مندوبين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة حملات مرورية، تم خلالها إجراء تحليل المخدرات على سائقي المدارس.

 

إجراء تحليل للسائقين
إجراء تحليل للسائقين

 

جانب من الحملات المرورية
جانب من الحملات المرورية

 

حملات مرورية
حملات مرورية

 


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