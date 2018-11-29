صور ..الأمن يداهم 60 بؤرة إجرامية بالمحافظات وضبط 1227 قطعة سلاح نارى

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، الأمن المركزى من استهداف 60 بؤرة إجرامية ، وتنجح فى ضبط 1227 قطعة سلاح نارى، و1672 سلاح أبيض ، 1227 قضية مخدرات، 17تشكيل عصابى، إعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع

أسفرت جهودها خلال الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر الجارى فى إستهداف 60 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " الدقهلية ، دمياط ، بورسعيد " ضبط خلالها 1330 متهم أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى ، ضبط 17 قضية إتجار بالمواد المخدرة ،تنفيذ 4135 حكم قضائى متنوع ،تنفيذ 35 قرار إزالة ،ضبط 8 متهمين هاربين .

فى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها تم ضبط 1227 قطعة سلاح نارى ، عبارة عن 116بندقية آلية، 12بندقية رصاص، 232 بندقية خرطوش، 102 طبنجة، 765 فرد محلى، 2037 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 1672 قطعة سلاح أبيض.

و ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، ضبط 5بنادق خرطوش ، 4 طبنجات ، 15 فرد محلى الصنع ، 4 طلقات ، عدد من أجزاء الأسلحة النارية ، أسلحة نارية تحت التصنيع ، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

فى مجال ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة ،تم ضبط 1227 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1344 متهم ،كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 626,400 كيلو جرام ،كمية من مخدر الحشيش وزنت 186,446 كيلو جرام ،كمية من مخدر الهيروين وزنت 14,110 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,27 كجم ،كمية من مخدر الفودو وزنت 4,275 كيلو جرام ،كمية من مخدر الإستروكس وزنت 11,400 كيلو جرام ،39760 قرص مخدر مختلف الأنواع .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 467159، حكم بإجمالى 51785 محكوم عليهم منهم ،2052 حكم جنائى ،160106 حكم حبس جزئى ومستأنف،243604 حكم غرامة ،61397 حكم مخالفة ، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 52 متهم ، إرتكبوا 103حادث سرقة متنوع.





فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها تم ضبط 15 سيارة مُبلغ بسرقتها،فى مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة تم كشف غموض 60 حادث قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد ، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 75 متهم .

فى مجال ضبط مرتكبى جرائم الخطف ،تم الإبلاغ عن 3 حوادث خطف بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية وتم إعادة المجنى عليهم لذويهم سالمين، وضبط المتهمين فى تلك الوقائع جميعاً ،فى مجال القضايا المتنوعة ، ضبط 279 قضية أحداث ، ضبط 19799 مخالفة مرافق متنوعة ،ضبط 284923 مخالفة مرورية متنوعة ،ضبط 6360 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها 10557 إسطوانة بوتاجاز، 275056 لتر مواد بترولية ، 2031,217 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفة مخابز، وسلع غير صالحة للإستهلاك .

و ضبط 64917 جنحة سرقة تيار كهربائى ، 175 مخالفة شروط التعاقد ، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة فى 53893 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وتنفيذ 3790 حكم حبس جزئى ، كشف 95 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، وكذا كشف 42 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط 306 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى .

كما تم ضبط 27 قضية أموال عامة متنوعة ،ضبط 2606 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى 4 تشكيلات عصابية ،ضبط 398 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية ،ضبط 629 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، 1108 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، 241 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، 187 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، 146 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تنفيذ إزالة 1473 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 1124 لنش وباخرة سياحية .

وضبط 15 قضية تهريب و 451 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى ،ضبط 13375 قضية فى مجال الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ،فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ إزالة 2543 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.