"صورة بألف كلمة".. رفع العلم الفلسطينى على مقرات ومكاتب الأمم المتحدة 2015

كتب محمد عبد العظيم

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، في يوم 29 نوفمبر كل عام، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية، وفى هذا الإطار نشرت الأمم المتحدة، تحت عنوان "صورة بألف كلمة"، صور يعود تاريخها إلى عام 2015، حيث تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين.





يذكر أن الأمم المتحدة اخترت يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة قرار التقسيم، ونص القرار على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية"، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولى خاص، ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.