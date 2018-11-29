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صافى الهجرة لبريطانيا يبلغ 273 ألف شخص خلال العام المنتهى فى يونيو

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:18 م
صافى الهجرة لبريطانيا يبلغ 273 ألف شخص خلال العام المنتهى فى يونيو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن عدد من انتقلوا إلى بريطانيا يزيد على عدد من غادروها خلال العام المنتهى فى يونيو 2018 بنحو 273 ألف شخص، يغلب عليهم مواطنون من دول خارج الاتحاد الأوروبى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافى الهجرة من مواطنى الاتحاد الأوروبى بلغ 74 ألفا فى العام المنتهى فى يونيو 2018، وهو أقل تقدير له منذ عام 2012 ويمثل استمرارا لاتجاه نحو الانخفاض منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من التكتل في 2016.

وأضاف المكتب أنه على النقيض، ارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا من مواطنين من دول خارج الاتحاد إلى 248 ألفا، وهو الأعلى منذ 2004.

 

 

 

 


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