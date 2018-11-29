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شاهد.. الرئيس السيسي يكرم أبطال الاسكواش ومنتخب كرة القدم للسيدات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:57 م
شاهد.. الرئيس السيسي يكرم أبطال الاسكواش ومنتخب كرة القدم للسيدات
كتب محمد الجالى
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ينشر اليوم السابع فيديو يبرز استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للأسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس السيسي كرم هؤلاء الأبطال، كما وجه فى هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

 

 

 

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تكريم الرياضيين

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