شاب بالشرقية يطعن حدادا بمطواة أثناء معاتبته لمعاكسة شقيقته

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" سامح ر ع" 28 سنة، حداد مقيم منشأة صالح، أبوكبير لمستشفي الأحرار مصابا بجرح طعني بالبطن.

وتبين من تحقيقات ضباط مباحث أبوكبير قيام "محسن س ال" مقيم بندر أبوكبير، بالتعدي علي المجني عليه وإحداث إصابته، وذلك لقيامه بمعاكسة شقيقة المجني عليه أثناء شرائها منه بعض المستلزمات، وقام شقيقها بمعاتبه فقام بالتشاجر معه وإصابته بسلاح أبيض، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وجاري عرضه علي النيابة العامة.