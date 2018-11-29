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سقوط تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بدمنهور

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:57 ص
سقوط تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بدمنهور اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز دمنهور. 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور  قيام كل من "م ح أ"، 32 سنة، و"ال أ أ"، 34 سنة، عاطلان، ومقيمان بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بمأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور بمحل إقامتها وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما 52 لفافة لمسحوق الهيروين.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، أعيد قيد المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 
 
 

 


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