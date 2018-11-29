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سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثانى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:47 م
سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثانى ملك الأردن والرئيس السيسى
كتب : أحمد جمعة
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قام السفير شريف كامل، اليوم، الخميس، بتقديم أوراق اعتماده إلى الملك عبد الله الثاني كسفير لجمهورية مصر العربيّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

 

هذا، وقد نقل السفير كامل لملك الأردن رسالة تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن تمنيات الرئيس للملك وللشعب الأردني الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.

 

وحمل الملك عبد الله الثانى السفير المصرى رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادةً وشعباً بدوام الاستقرار والرخاء، مثمناً العلاقات الأخوية التي دائماً ما ربطت بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

 
 
 
 
 

 


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