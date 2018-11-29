سفير طاجيكستان بالقاهرة: نسعى للتعاون مع مصر لتطوير قطاع السياحة فى بلادنا

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أكد سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى أن حكومة بلاده تسعى إلى تطوير التعاون مع مصر فى مجال قطاع السياحة والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا القطاع باعتباره واحدا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع- فى إطار تطوير هذا القطاع- أن تقوم شركة "سامان إير" الجوية الطاجيكية بتسيير أول رحلة جوية من دوشنبه إلى شرم الشيخ أواخر ديسمبر المقبل، وعلى متنها مجموعة أولى من السياح الطاجيك.

وقال أنه تم الاتفاق بين مصر وطاجيكستان خلال اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الإقتصادى والفنى والعلمى على دعم التعاون بين الشركات السياحية لتطوير البنية التحتية وتنشيط السياحة المتبادلة ودعم التعاون بين مختلف قطاعات السياحة وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال تطوير السياحة والإستعانة بالتجربة المصرية فى إعداد كوادر فى مجال السياحة من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم فى مصر.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير ناظرى الليلة الماضية يلة الماضية فى ندوة أقيمت تحت عنوان " السياحة فى طاجيكستان وآفاق التعاون مع مصر التى نظمتها السفارة بالقاهرة بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية".

وأشار السفير إلى أن مصر تمتلك مقاصد سياحية متعددة وفى مقدمتها المنتجعات السياحية الشهيرة على شاطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط إلى جانب الأماكن التارخية والأثرية ومن خلالها يمكن جلب وجذب السائحين من كل دول العالم بما فيها طاجيكستان، وقال " إنه يتم حاليا الإعداد لزيارة رسمية يقوم بها رئيس لجنة تنمية السياحة الطاجيك إلى مصر فى وقت لاحق تلبية لدعوة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مجال السياحة".