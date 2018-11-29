video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير طاجيكستان بالقاهرة: نسعى للتعاون مع مصر لتطوير قطاع السياحة فى بلادنا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:35 ص
سفير طاجيكستان بالقاهرة: نسعى للتعاون مع مصر لتطوير قطاع السياحة فى بلادنا سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى أن حكومة بلاده تسعى إلى تطوير التعاون مع مصر فى مجال قطاع السياحة والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا القطاع باعتباره واحدا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع- فى إطار تطوير هذا القطاع- أن تقوم شركة "سامان إير" الجوية الطاجيكية بتسيير أول رحلة جوية من دوشنبه إلى شرم الشيخ أواخر ديسمبر المقبل، وعلى متنها مجموعة أولى من السياح الطاجيك.

وقال أنه تم الاتفاق بين مصر وطاجيكستان خلال اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الإقتصادى والفنى والعلمى على دعم التعاون بين الشركات السياحية لتطوير البنية التحتية وتنشيط السياحة المتبادلة ودعم التعاون بين مختلف قطاعات السياحة وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال تطوير السياحة والإستعانة بالتجربة المصرية فى إعداد كوادر فى مجال السياحة من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم فى مصر.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير ناظرى الليلة الماضية يلة الماضية فى ندوة أقيمت تحت عنوان " السياحة فى طاجيكستان وآفاق التعاون مع مصر التى نظمتها السفارة بالقاهرة بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية".

وأشار السفير إلى أن مصر تمتلك مقاصد سياحية متعددة وفى مقدمتها المنتجعات السياحية الشهيرة على شاطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط إلى جانب الأماكن التارخية والأثرية ومن خلالها يمكن جلب وجذب السائحين من كل دول العالم بما فيها طاجيكستان، وقال " إنه يتم حاليا الإعداد لزيارة رسمية يقوم بها رئيس لجنة تنمية السياحة الطاجيك إلى مصر فى وقت لاحق تلبية لدعوة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مجال السياحة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير طاجيكستان بالقاهرة: 800 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة

سفير طاجيكستان بالقاهرة لـ"اليوم السابع": مصر أصبحت أكثر أمنا بعهد السيسى

طاجيكستان

سفير طاجيكستان

القطاع السياحى فى طاجيكستان

مصر

علاقات المصريه الطاجيكستانيه




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة