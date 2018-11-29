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خالد صلاح
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سفير رومانيا فى مصر يؤكد قوة العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:25 ص
سفير رومانيا فى مصر يؤكد قوة العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس
(أ ش أ)
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أكد ميهاى شتيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، قوة العلاقات المصرية الرومانية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن كلا البلدين مر بفترة انتقالية من الحكم الشمولى وصولا إلى دولة ديمقراطية.

وقال سفير رومانيا، فى كلمة ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة العيد القومى لبلاده بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر، أن البلدين لديهما رؤية مشتركة لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين يرجع تاريخها إلى أكثر من 100 عام من العلاقات الدبلوماسية

وأضاف ستوبارو أن التعاون الثنائى يشمل كافة المجالات خاصة فى المجالين الاقتصادى والتجارى الذين شهدا تحسنا مستمرا خاصة فى العامين الماضيين، ومن المنتظر أن يصل التبادل التجارى إلى أكثر من مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال إن بلاده حققت إنجازات كثيرة فى المائة عام الماضية بُنيت على الإصلاحات واحترام ودعم القيم الأوروبية، مشيرا إلى أن رومانيا أصبحت لاعبا دوليا نشطا ولها صوت قوى داخل الناتو والاتحاد الأوروبى، وتتفهم التحديات المقبلة، وتناضل لتحقيق الاستقرار فى أوروبا والمناطق التى تشهد النزاعات فى العالم.

وأوضح أن رومانيا سوف تترأس الاتحاد الأوروبى فى أول يناير المقبل ولمدة ستة أشهر، وترغب فى تحقيق تأثير إيجابى من خلال دعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، لافتا إلى أن بلاده سوف تكون مركزا لاتخاذ القرار، وستلعب دورا هاما فى تسهيل ودعم المشروع الأوروبى وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بتطوير الاتحاد الأوروبى من خلال تعزيز الحوار البناء عن المشروع الأوروبى، لتحقيق الطموحات التى تتقاسمها الدول الأعضاء، منوها بسعى رومانيا للحصول على معقد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لعامى 2020 و2021، بهدف دعم الأمن الجماعى والسلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

 

 


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