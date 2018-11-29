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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29-11-2018 واستمرار استقرار العملة أمام الجنيه

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:27 ص
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29-11-2018 واستمرار استقرار العملة أمام الجنيه العملة السعودية _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصل الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات، اليوم الخميس 29-11-2018، آخر أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، بالغاً 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل.
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.76 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع
 

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء
4.77   جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.74  جنيه للشراء
4.78  جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 

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