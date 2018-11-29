رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد استعدادات المعاهد المرشحة للاعتماد

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، استعدادات معهدى نقيطة الابتدائى، وكفر المقدام الإعدادى الثانوى للفتيات، وذلك لاستقبال فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ و أكد الجنيدى أن ذلك من أجل الاهتمام بالفاعلية التعليمية، ومخرجات التعليم، ومستوى الطالب والأنشطة .

وتوفير عملية الاعتماد للمدارس أفضل أساليب ضمان الجودة، والتحسين المستمر من خلال التقييم الذاتى، والخارجى لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة، بالإضافة للمشاركة فى عملية التحسين المستمر، ونظام التوثيق لنتائج مخرجات العملية التعليمية، ومصادر دعم البرامج التعليمية وتطوير الجودة، و المشاركة الفعالة والتواصل مع اولياء الأمور، و الطلبة، والمعنيين بالعملية التعليمية، ومتابعة الوضع الحالى ، وتطوير خطط التحسين، وتنفيذها، و توثيق نتائج هذه الجهود لزيادة فعالية التعليم.