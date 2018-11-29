رئيس جامعة الإسكندرية يعقد ورشة عمل مع مسئولي شكاوى المواطنين

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عقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية مع وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة العميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومة والدعم الميداني، ورشة عمل حول تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة الإسكندرية والوحدات التابعة لها وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لعام 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لعام 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمات المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي إلى أهمية فحص المعلومات والشكاوى والرد عليها في أقرب وقت، لضمان حق كل المواطن، مؤكدا أن الجامعة ستتلقى شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.. مؤكدا أنه سيتم تحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية، لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والاستجابة والمتابعة والحد من تكرارها.

وأكد ضرورة إقامة عدد من ورش العمل للتدريب على المنظومة وسبل التواصل معها ورفع الوعي بدورها في خدمة المواطن.

يشار إلى أن وفد منظومة الشكاوى الحكومية ضم كلا من العميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية والدعم الميداني، والمهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات والدعم الفني، والعميد أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية.