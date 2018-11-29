رئيس القابضة الكيماوية: بعنا 10% من أسهم القومية فى شركة السويس

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم بيع 10% من أسهم الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" فى شركة السويس للأسمنت، لافتا أن القابضة تدرس شراء بقية الحصة لتوفير سيولة مالية للقومية لسداد مستحقات العاملين.

وأضاف مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه خلال منتصف الشهر المقبل سيتم الانتهاء من تقييم أسهم شركة النهضة، وبالتالى بيع حصة القومية للأسمنت فيها نحو 30%.

وقال: سيتم عرض الشراء على الملاك، وفى حالة عدم الرغبة ستشرى القابضة الكيماوية الحصة لتوفير السيولة اللازمة.

وأوضح أن القابضة جاهزة للتوقيع على تسوية شركة المراجل، لافتا أن أرض شركة راكتا سيعاد طرحها فى مزاد جديد.