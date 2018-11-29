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رئيس البورصة: برنامج الطروحات الحكومية يساهم فى زيادة دور القطاع الخاص

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:58 م
رئيس البورصة: برنامج الطروحات الحكومية يساهم فى زيادة دور القطاع الخاص محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال الجلسة فى لندن
رسالة لندن – أحمد يعقوب
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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس، إن برنامج الطروحات الحكومية الذى تنوى الحكومة المصرية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، سوف يسهم فى زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى ورفع حجم القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
 
 
 وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته أمام ندوة عن الاقتصاد المصرى فى العاصمة البريطانية، لندن، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن برنامج الطروحات الحكومية سوف يتيح زيادة ملكية المواطنين فى الشركات ورفع قاعدة الملكية فى الشركات عن طريق طرح نحو 23 شركة فى البورصة، مؤكدا أن حجم الاقتصاد المصرى كبير وسوق به أكثر من 100 مليون مستهلك ويتيح العديد من الفرص الاستثمارية أمام جمهور المستثمرين الأجانب.
 
 
وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسؤول الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، والتى تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
 
 
 
ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.
 
 
 
وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.
 
 
 
ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
 
 
 
ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.

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