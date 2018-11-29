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دواوين الوزارات.. الصحة: برتوكولات تغذية للمصابين بأمراض مبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:48 ص
دواوين الوزارات.. الصحة: برتوكولات تغذية للمصابين بأمراض مبادرة 100 مليون صحة د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب- محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة: 

الصحة تبدأ وضع برتوكولات تغذية للمصابين بأمراض مبادرة 100 مليون صحة

 

 

وزارة التعليم:

وزير التعليم يستعرض تفاصيل النظام التعليمى الجديد مع مجلس تحرير اليوم السابع

 

 

وزارة التموين:

"التموين": فحص العروض المالية للشركات بعد نتيجة طهى عينات الأرز المستورد

 

وزارة النقل: 

وزير النقل: حوادث الطرق انخفضت فى مصر بفضل المشروع القومى للطرق

 

وزارة الكهرباء:

"الكهرباء" تشارك بالمؤتمر الوزارى للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

 

 

وزارة التضامن:

التضامن: قافلة طبية اليوم للكشف على عيون أطفال حى الأسمرات مجانًا

 

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: منح المتدرب 1200 جنيه وعقد عمل عقب اجتيازه اختبار التعيين

 

 


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