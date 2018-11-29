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دفن عروسين عثر على جثتيهما داخل شقتهما بعد يومين من الزفاف بحلوان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:12 م
دفن عروسين عثر على جثتيهما داخل شقتهما بعد يومين من الزفاف بحلوان جثه - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الكلية، بدفن جثة عروسين، بعد عرضهما على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، بعد العثور على جثتيهما داخل شقتهما بعد يومين من الزفاف.

كان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من خ.م، يفيد العثور على جثة نجلته وزوجها داخل شقتهما بمنطقة كفر العلو، بعد يومين من زفافهما.

بالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى آثار كدمات على جثث الضحايا، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود تسرب للغاز.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بقرارها السابق.

 

 


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