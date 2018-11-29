"حنان" أول سيدة بالشرقية تفوز بـ10 آلاف جنيه قيمة سحب شهادة أمان.. صور

الشرقية- فتحية الديب

بدموع فرحة نابعة من القلب لحظة تسلم سيدة بسيطة شيك بقيمة 10 آلاف جنيه، من البنك الزراعى، قيمة سحب شهادة أمان، عبرت "حنان نجيب النحاس" عن سعادتها البالغة وشكرها لهيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمجلس القومى للمرأة.

وقالت حنان: عندى 50 سنة مقيمة بمدينة مشتول السوق، ورزقنى الله بخمسة أبناء، وكان زوجى يعمل عامل بناء بأجر يومى، وذات يوم منذ سبع سنوات، خرج صباحا للعمل كعادته ولكن هذه المرة عاد جثة هامدة، حيث سقط من على السقالة أثناء عملية البناء وتوفى فى الحال، ومن هذا اليوم، ارتديت ملابسى السوداء، وخرجت للعمل لكى أنفق على أبنائى.

وتابعت والدموع تملأ عينيها من الفرحة، رينا أعاننى وزوجت بناتى الثلاثة وسترتهم بعد تعليمهن، وتوأمى أحمد وعبد الرحمن فى الصف الأول الثانوى، وذات يوم منذ 7 شهور فوجئت بعضوة من المجلس القومى للمرأة تطلب منى أن أذهب معها إلى البنك الزراعى بمشتول، لعمل شهادة أمان، بقيمة 500 جنيه هدية من المجلس لى، وروت لى حكاية الشهادة، وأن ممكن أفوز بسحب 10 آلاف جنيه بيتم كل 3 شهور فى البنك، فى البداية لم أصدق كلامها وذهبت معها لعمل الشهادة مثل سيدات غيرى.

وأردفت: وإذ بالمفاجأة وأكرمنى الله وفاز اسمى فى السحب وكنت أول سيدة تفوز بالشرقية، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذهبت برفقة الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس إلى البنك الزراعى وتسلمت الشيك، من "هشام عبد المنعم" رئيس قطاع البنك الزراعى بالشرقية، والفرحة كانت كبيرة عليه الغلابة ال زينا أى حاجة بتفرحهم والفلوس دى هعينها لتعليم أحمد وعبد الرحمن، وسأظل أعمل فى مصنع خياطة الملابس لكى أساعدهم على مصاريف التعليم الثانوى.

ومن جانبه قالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن السيدة"حنان" أول سيدة تفوز بقيمة السحب بالمحافظة، والمجلس أعرب لها عن فرحته الكبيرة بفوزها لأن سيدة أرملة خرجت للعمل لتربية أبنائها الخمسة، كما أن المجلس قام بعمل 2595 شهادة أمان للسيدات غير القادات بمختلف مراكز المحافظة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، قد أرسلت كشف بعدد كبير من أسماء السيدات المعيلات غير القادات، بعد عمل بحث عنهن للمجلس القومى للمرأة، لكى يتم عمل شهادات أمان لهن بقيمة 500 جنيه هدية من المجلس القومى للمرأة بالشرقية، للمرأة المعيلة التى لا تشملهن مظلمة الحماية التأمينة، وكان من ضمن الأسماء المرسلة من هيئة الرقابة إسم "حنان نجيب النحاس" ربة منزل أرملة توفى زوجها منذ 7 سنوات وتفرغت لتربية أبنائها وخرجت للعمل بالأجر اليومى.



حنان بعد حصولها علي الشيك



حنان لحظة استلام الشيك



حنان لحظة تواجدها في البنك



حنان مع الدكتورة عايدة مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالشرقية



حنان مع رئيس قطاع البنك الزراعي بالشرقية