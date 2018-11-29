حبس عاطل طعن بائعا بسبب مشادة كلامية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل طعن بائعا متجولا بمطواة، بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء المزاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ك.ب" 17 عاما بائع متجول مقيم دائرة المركز مصاباً جرح طعنى واشتباه نزيف بالبطن.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع.م" 22 عاما عاطل مقيم دائرة المركز بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة مطواة، أثناء تواجده بالمركز إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.

وبسؤال المشكو فى حقه اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.