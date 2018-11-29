حبس ربة منزل نصبت على الشباب بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالنصب على الشباب، بزعم توظيفهم فى وظائف حكومية،والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

كانت البلاغات من الشباب، تعددت أمام مأمور قسم شرطة البساتين، تفيد تضررهم من ربة منزل تدعى "ن.م"، واستيلائها منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم فى وظائف حكومية، بزعم علاقاتها مع شخصيات هامة فى الدولة، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد إليهم المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.